Fabrizio Corona aggredito e minacciato, uno dei fermati è il figlio del famoso della tv italiana

Una richiesta di denaro, messaggi ritenuti minacciosi e un appuntamento notturno concluso con il parabrezza di un’auto distrutto. È la sequenza al centro della denuncia presentata da Fabrizio Corona alla polizia di Stato a Milano, dopo un episodio che avrebbe coinvolto anche il figlio maggiore Carlos.

Secondo quanto ricostruito finora, l’ex fotografo dei vip avrebbe ricevuto contatti da due giovani che pretendevano 500 euro. Alla richiesta economica sarebbero state associate minacce di possibili ritorsioni fisiche nei confronti di Corona e del figlio. La vicenda è ora al vaglio degli investigatori.

La denuncia di Fabrizio Corona e i messaggi acquisiti

Corona si sarebbe rivolto agli agenti nelle ore notturne, consegnando le chat e le conversazioni telefoniche che, secondo la sua versione, documenterebbero le intimidazioni ricevute. Avrebbe inoltre riferito di riconoscere i due giovani come persone che frequentavano abitualmente Carlos, un elemento sul quale sono in corso accertamenti.

La segnalazione indicava un possibile incontro in via Noè, nella zona di viale Abruzzi. La situazione avrebbe quindi richiesto un intervento immediato della Questura di Milano, con l’obiettivo di verificare quanto denunciato e prevenire ulteriori conseguenze. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.