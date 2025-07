Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi

Personaggi TV. È il 23 luglio 2025 quando il Tribunale di Milano sancisce formalmente la fine dei Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni divorziati ufficialmente. L’accordo, raggiunto con chiarezza, prevede l’affidamento condiviso dei figli Leone e Vittoria, con frequentazione “quasi paritetica”. Non è previsto alla Ferragni né ai bambini alcun assegno di mantenimento. Tuttavia, Fedez si farà carico delle spese sanitarie e scolastiche dei figli.

Assegno a zero, figli al centro: i termini del patto

Nel divorzio congiunto, i due ex coniugi hanno evitato battaglie legali, preferendo un’intesa che metta al primo posto il benessere dei figli. I loro legali — Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez, e Daniela Missaglia per Ferragni — hanno definito le condizioni in modo lineare: nessun assegno, affidamento paritetico, spese a carico del padre, ed esposizione social dei bambini regolata consensualmente. Un accordo che sorregge l’idea di “spirito conciliativo”.

Patrimonio e beni: un impero diviso correttamente

Il percorso legale si è concentrato solo sugli aspetti familiari: i patrimoni erano già divisi, grazie a precedenti accordi patrimoniali, e non sono state toccate ville o azioni. Nessuna causa sui beni: la venduta della Villa sul Lago di Como ne è un esempio, così come l’assenza di contese sull’attico a CityLife .

Quanto vale il patrimonio di Fedez?

Secondo stime di We-Wealth, il patrimonio di Fedez nel 2024-2025 si aggira sui 20 milioni di euro. I suoi introiti derivano da musica, sponsorizzazioni, investimenti, e soprattutto da Zedef Srl, holding che controlla le sue attività imprenditoriali. L’accordo post divorzio non sembra minacciare questa cifra: Fedez mantiene asset imponenti e liquidità disponibile . La liquidazione dei beni condivisi potrebbe persino trasformarsi in un’opportunità di reinvestimento, mantenendo il suo patrimonio stabile o addirittura in crescita.

