Personaggi Tv. Flavio Insinna distrutto per il lutto improvviso in Tv: il triste addio. Il mondo della televisione italiana è stato colpito da un lutto improvviso e doloroso. Una figura di primo piano nel panorama televisivo, apprezzata ideatrice e mente dietro numerosi progetti di successo, è scomparsa nella serata del 30 luglio mentre si trovava a cena in un ristorante della capitale. La notizia, giunta in poche ore tra colleghi e amici, ha scosso profondamente l’ambiente dello spettacolo, generando un’ondata di commozione e ricordi affettuosi da parte di chi ha avuto modo di conoscerla e lavorare con lei. Tra i presenti al funerale tenutosi questa mattina c’era anche il noto conduttore Rai Flavio Insinna che ha ricordato la donna con parole commosse.

Funerali Marina Donato, la Tv in lutto

Marina Donato, nota autrice e produttrice televisiva, è venuta improvvisamente a mancare il 30 luglio, mentre si trovava a cena in un ristorante romano. La causa della morte, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malore improvviso. La notizia si è rapidamente diffusa tra colleghi e amici del settore televisivo, suscitando commozione e numerose testimonianze di affetto.

Nella mattinata di sabato 2 agosto, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, si sono svolti i funerali. Numerose le presenze di spicco del mondo dello spettacolo: tra i primi ad arrivare, Amadeus, che aveva collaborato con Marina Donato poco prima della tragedia. “L’avevo vista in call, stava bene”, ha riportato all’ANSA, mostrando incredulità per l’accaduto.

Il ricordo di Flavio Insinna: “Una sorella vera, un comandante vero”

In occasione delle esequie, Flavio Insinna ha condiviso con SuperGuidaTv un commosso ricordo della collega: “Una sorella vera, un comandante vero, una guida… con una generosità straordinaria. Faccio fatica”. Il conduttore ha inoltre sottolineato come il loro rapporto fosse molto più che professionale: “I messaggi suoi iniziavano ‘Ciao fratello’. È un disastro, lascia un buco che non… non è vero che il tempo sistema le cose”. “Ma come si fa? Uno scempio”.

