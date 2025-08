Rocio, l’ex di Bova rompe il silenzio: “Come mi sento” (VIDEO)

Personaggi Tv. Dopo settimane di silenzio, Rocío Muñoz Morales torna a parlare in pubblico e lo fa con parole che sembrano dirette proprio a Raoul Bova, suo ex compagno e padre delle figlie. Ospite al Magna Graecia Film Festival, l’attrice sceglie il palco per lanciare messaggi che non passano inosservati, mentre si apre su una nuova fase della sua vita fatta di battaglie legali, ricerca di verità e difesa della sua immagine. Ecco tutto quello che ha detto e che sta succedendo.

La rottura con Raoul Bova e l’audio dello scandalo

A scatenare il caso è stata la diffusione di un audio privato che vede protagonista Raoul Bova insieme alla 23enne Martina Ceretti. Nell’audio, l’attore afferma di vivere da tempo una vita da separato. Ma secondo la versione di Rocío, i due condividevano ancora la casa e la quotidianità almeno fino a maggio inoltrato.

Il sospetto di una doppia versione della realtà ha alimentato la tensione mediatica, fino a spingere l’attrice a interrompere ogni comunicazione col suo ex, limitandola a monosillabi per l’organizzazione delle figlie. Intanto, le testimonianze di chi li ha visti vivere ancora insieme sembrano smentire la versione di Bova. La ferita è ancora aperta e la battaglia, per Rocío, è appena cominciata.

Il ricorso per l’affido esclusivo di Luna e Alma

Sul piano legale, la rottura ha già assunto contorni ufficiali. Rocío Muñoz Morales ha presentato un ricorso per l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma, affidandosi all’avvocato Antonio Conte, lo stesso che ha seguito Francesco Totti nel divorzio da Ilary Blasi.

Nel ricorso, secondo quanto trapelato, l’attrice parlerebbe non solo del legame tra Bova e Martina Ceretti, ma anche di altre situazioni passate che avrebbero compromesso definitivamente il rapporto. È il punto di non ritorno di una storia durata dodici anni e oggi sotto i riflettori di cronaca e gossip. Intanto, la questione dell’affidamento non è l’unico fronte legale aperto per l’attrice.

