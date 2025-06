Personaggi tv. Giulia Salemi e i parenti in Iran, il messaggio è doloroso – Nel pieno di una nuova e drammatica escalation in Medio Oriente, Giulia Salemi rompe il silenzio. L’influencer e conduttrice ha affidato alle sue storie Instagram un messaggio di dolore e preoccupazione. La guerra tra Israele e Iran si inasprisce, colpendo anche i sentimenti e le radici di chi, come lei, è legato profondamente a quel territorio: sua madre è iraniana e parte della sua famiglia vive tuttora nel Paese.

Leggi anche: Il conduttore più amato della Tv italiana diventa nonno per la terza volta

Leggi anche: Milly Carlucci, la sorella Anna da oltre 10 anni lavora in Tv: ecco chi è

Una testimonianza personale in un conflitto che fa paura

Missili, bombardamenti, tensioni crescenti. In un clima già teso dopo mesi di guerra nella Striscia di Gaza, le ultime ore hanno visto un aumento degli attacchi e dei rischi su più fronti. In questo contesto, Giulia Salemi ha deciso di parlare, non con toni politici, ma attraverso un messaggio umano, intimo e condivisibile. “Prego per la mia famiglia in pericolo e prego affinché tutti questi crimini di guerra finiscano”, ha scritto, raccontando il timore per la sorte dei suoi cari e l’angoscia che milioni di persone stanno vivendo.

Un appello alla pace, lontano da polemiche

Salemi non si schiera, non accusa. Non cerca responsabilità, ma auspica soluzioni. Il suo è un messaggio di speranza, ma anche di realismo: “Tante persone innocenti stanno perdendo la vita e noi possiamo solo pregare”, ha dichiarato. Nel suo post ha ricordato che nei territori coinvolti – Iran, Israele, Palestina – ci sono famiglie, bambini, anziani, persone comuni travolte da una guerra che spesso non scelgono né comprendono. “Non ho la capacità di assegnare colpe, so solo che c’è dolore ovunque”, ha aggiunto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva