Milly Carlucci, la sorella Anna da oltre 10 anni lavora in Tv: ecco chi è

Personaggi Tv. Non tutti sanno che la sorella di Milly Carlucci lavora da oltre 10 anni in televisione. Anna Carlucci aggiorna, crea, consiglia e media: una figura chiave, poco visibile al grande pubblico ma essenziale per il successo trasversale di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Scopriamo chi è davvero la regista invisibile del successo del programma di Rai 1.

Leggi anche: Cecilia e Belen, il vero motivo della crisi: perché hanno litigato

Anna Carlucci: la regista invisibile dei social di “Ballando”

In pochi lo sanno, ma da oltre dieci anni Anna Carlucci è l’artefice della strategia digitale di Ballando con le Stelle, il talent show del sabato sera di Rai 1. Giornalista, autrice e professionista della comunicazione, Anna ha raccontato a FQ Magazine di aver iniziato quasi per caso nel 2015, quando sua sorella Milly le propose: “Apriamoci al mondo digitale. Abbiamo solo la pagina Facebook, ti va di occuparti dei social?” Da lì è partito un lavoro meticoloso: aggiornamenti costanti, monitoraggio, interazione con i fan e persino apertura dei profili social per i concorrenti, come accaduto con Milena Vukotic, all’epoca senza alcuna presenza digitale: “Aveva 80 anni, nessun profilo social. Le aprimmo gli account, lei ci autorizzava a pubblicare e tutte le settimane vinceva il tesoretto”, ha spiegato.

Il “tesoretto social”: un’intuizione che ha fatto scuola

Una delle idee più innovative introdotte da Anna Carlucci è stata proprio il “tesoretto social”, una meccanica di voto online che ha premiato il concorrente più votato dal pubblico con un bonus in classifica. Un’idea vincente, replicata successivamente in altri programmi Rai, come Tale e Quale Show di Carlo Conti e Ne Vedremo Delle Belle.

“Volevo vedere che impatto avrebbe avuto il coinvolgimento diretto del pubblico attraverso i social. Ha funzionato, e non solo ha coinvolto gli utenti ma ha anche abbassato l’età media degli spettatori”, racconta con orgoglio. L’introduzione di questo strumento ha permesso a Ballando di restare al passo con i tempi, attirando un pubblico più giovane e più abituato all’interazione diretta sui social. Nell’intervista, Anna Carlucci ha anche raccontato qualche curiosità su Ballando con le stelle.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva