“Grande Fratello”, quanto guadagna Alfonso Signorini? Svelato il cachet stellare del conduttore

Personaggi Tv. Il Grande Fratello non smette mai di far parlare di sé, anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni, a tenere banco sui social e nei portali di gossip è stata la presunta cifra percepita da Alfonso Signorini per ogni puntata del reality show targato Mediaset. Una rivelazione che ha acceso i riflettori sul suo cachet stellare, ma anche una nuova e durissima polemica con il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha annunciato azioni legali dopo essere stato escluso – ancora una volta – dai ringraziamenti ufficiali sul settimanale Chi.

Una doppia edizione in arrivo e nuove polemiche in casa Mediaset

Le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva parlano chiaro: Mediaset starebbe lavorando a due edizioni del Grande Fratello, una con concorrenti Nip, condotta da Simona Ventura, e una Vip, sempre nelle mani di Signorini.

Una scelta che conferma la volontà dell’azienda di rilanciare il format puntando su due nomi forti e su un doppio pubblico di riferimento. Ma se sul piano televisivo le novità fanno discutere, sul piano personale per Signorini è tempo di nuove tensioni. Ancora una volta, il caso si intreccia con il settimanale Chi, diretto dallo stesso conduttore.

Parpiglia contro Signorini: “Figura di m***a e vendetta personale”

A infiammare ulteriormente il dibattito è stato lo sfogo di Gabriele Parpiglia sui social. Il giornalista ha denunciato di essere stato escluso nuovamente dai ringraziamenti ufficiali pubblicati su Chi per celebrare i trent’anni della rivista. Un’omissione che, a detta di Parpiglia, non sarebbe un disguido, ma un gesto deliberato.

“Se prima potevo lasciare un fantomatico minimo dubbio, ora con il mio avvocato abbiamo la certezza”, ha scritto su X, parlando apertamente di “figura di m**a di Alfonso Signorini”* e accusandolo di utilizzare il settimanale per regolare conti personali. Non solo: Parpiglia ha annunciato una denuncia legale anche contro Massimo Borgnis, attuale condirettore del magazine. “Corresponsabile anche lui. Denunciati entrambi. Che schifo”, ha aggiunto. Il giornalista ha anche svelato il cachet di Alfonso Signorini al Grande Fratello.

