Gregoraci e Arca intimi: la storica compagna di lui rompe il silenzio

Personaggi Tv. Una manciata di foto e il gossip estivo è servito: protagonisti assoluti? Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca. I due sono stati pizzicati in barca, circondati dagli amici, ma con quei gesti che non sfuggono ai radar dei curiosi: sguardi decisamente complici, un bacio sul collo e quella scena ormai iconica, con lui che le spalma la crema solare. Gesti innocenti o qualcosa di più? Il dibattito impazza e il popolo dei social non si trattiene. Come ha reagito la compagna di Francesco Arca al gossip?

Francesco Arca impegnato con Irene Capuano

Non è passato molto tempo prima che le immagini, pubblicate in esclusiva, facessero il giro del web. E, come da copione, è subito partita la caccia al dettaglio incriminante e alla reazione della compagna storica di Arca, la sempre riservata Irene Capuano. Dodici anni insieme, due figli – Maria Sole e Brando Maria – e una vita costruita lontano dai riflettori. Ma si sa, d’estate anche le privacy più solide rischiano di sciogliersi come un gelato al sole.

Francesco Arca, silenzio stampa e una foto che dice tutto

Francesco Arca ha optato per una strategia enigmatica: il silenzio assoluto. Nessuna dichiarazione, nessuna polemica. Ma attenzione al dettaglio: l’attore, nelle ore bollenti dopo il clamore, pubblica su Instagram una foto in spiaggia proprio con Irene. Sorrisi, abbracci e famiglia al completo, quasi a dire – senza dire – che il loro legame è più forte di qualsiasi chiacchiera.

E che dire di Elisabetta Gregoraci? Da anni regina incontrastata delle cronache rosa, continua a far parlare di sé. Single, brillante e sempre al centro delle attenzioni, non è certo nuova a rapporti “chiacchierati” con colleghi e amici. Stavolta, però, niente baci sulle labbra o carezze scottanti: solo sorrisi, contatti apparentemente innocui e una complicità che, forse, è solo frutto di vacanze rilassate e amicizie consolidate.

