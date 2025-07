News tv. Addio a Ippazio Calogiuri: perché Alessio Lapice lascia “Imma Tataranni” – Era molto più di un semplice comprimario. Ippazio Calogiuri, il giovane maresciallo dei Carabinieri interpretato da Alessio Lapice, è stato per quattro stagioni il volto discreto ma incisivo accanto a Imma Tataranni, protagonista assoluta della serie campione d’ascolti di Rai 1. La sua figura, inizialmente presentata come quella del classico braccio destro, si è presto fatta spazio nel cuore degli spettatori per la sua dolcezza, onestà, forza e tenerezza. Ma ora, dopo quattro stagioni e un arco narrativo complesso per il maresciallo è arrivato il momento di uscire di scena. Una scelta che ha colto di sorpresa molti fan. La conferma è arrivata direttamente da chi l’ha interpretato e da chi la serie la scrive.

Leggi anche: Dario Aita sarà Franco Battiato: il biopic Rai racconterà il genio e il mistero di un maestro senza tempo

Leggi anche: “Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

Addio a Ippazio Calogiuri: perché Alessio Lapice lascia “Imma Tataranni”

Fin dalla prima stagione, la tensione tra Calogiuri e Imma è stata uno degli assi narrativi più seguiti dal pubblico. Quella complicità fatta di sguardi, battute caustiche e silenzi, ha pian piano costruito un legame che ha oltrepassato i confini della semplice collaborazione professionale. Tuttavia, nella logica interna della serie, quel legame è diventato un ostacolo narrativo più che una risorsa. Lo ha spiegato chiaramente Salvatore De Mola, sceneggiatore e produttore della fiction, intervistato da Fanpage. «Occorreva liberare Imma dalla gabbia di una narrazione eccessivamente centrata su una tensione sentimentale», ha dichiarato. L’intento, dunque, è stato quello di riportare la serie al suo nucleo originale, ovvero al profilo professionale e politico della protagonista, ispirato ai romanzi di Mariolina Venezia, dove il rapporto con Calogiuri è poco più che un accenno.

Le parole di Alessio Lapice

A salutare per primo il personaggio è stato lo stesso Alessio Lapice, che il prossimo 12 agosto compirà 34 anni. Originario di Castellammare di Stabia, Lapice ha trovato nella fiction Rai un trampolino importante per la popolarità. Il suo saluto sui social è stato emotivo e poetico: «È stata una storia meravigliosa. Voi siete stati meravigliosi. A Calogiuri dico come direbbe Vecchioni “Sogna, sogna ragazzo sogna…”. A Imma: quanto ci siamo divertiti. Quanto a voi, non posso che mostrarvi il mio più grande sorriso e un po’ con gli occhi stropicciati e la voce rotta…». Un messaggio che ha commosso i fan, molti dei quali non si rassegnano all’idea di non rivedere più Ippazio nella quinta stagione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva