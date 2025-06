“L’amore vince sempre”: proposta di matrimonio top per la famosa del “Grande Fratello” (VIDEO)

Personaggi Tv. Un giorno che resterà scolpito nel cuore dell’ex protagonista del Grande Fratello ha vissuto un momento indimenticabile: mentre celebrava il battesimo della sua bambina Luce, nata nell’ottobre 2024, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno. Una sorpresa in piena regola, condivisa con i fan sui social, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita della coppia. Ecco com’è andata e cosa ha raccontato la futura sposa.

La proposta da favola durante il battesimo di Luce

Era tutto pronto per festeggiare il battesimo della piccola Luce, la figlia nata lo scorso ottobre dalla relazione tra Selvaggia Roma e Luca Teti, quando la giornata ha preso una piega ancora più emozionante. L’influencer è stata bendata e guidata davanti a una scenografia speciale: una scritta luminosa le chiedeva chiaramente “Mi vuoi sposare?”. In lacrime, ha detto sì, stringendo tra le braccia l’uomo che ama e il padre di sua figlia. A raccontare tutto è stata la stessa Selvaggia, con un post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso le immagini della proposta e le emozioni del momento: “Una giornata bellissima dove abbiamo celebrato anche la proposta di matrimonio come in una favola”, ha scritto. Al suo fianco, il compagno Luca, visibilmente emozionato, e la loro bambina, simbolo di un amore rinato dopo anni complicati.

Un amore nato nel 2022 e cresciuto tra sfide e speranze

La storia tra Selvaggia Roma e Luca Teti è cominciata nel maggio 2022 e, da allora, ha attraversato momenti di grande felicità ma anche fasi difficili. La coppia si è sempre mostrata molto unita sui social, ma solo qualche mese fa Selvaggia aveva aperto il suo cuore durante un’intervista a Verissimo, dove aveva raccontato un passato segnato dal dolore.

Prima della nascita della piccola Luce, l’influencer aveva affrontato una gravidanza complicata, conclusasi purtroppo con un aborto. “La mia ginecologa mi riscontrò il Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto. Per noi è un’influenza, ma per la bambina fu una cosa mortale”, aveva spiegato a Silvia Toffanin. Nonostante la consapevolezza dei rischi, aveva deciso di proseguire la gravidanza, ma le speranze erano poche. Poi è arrivata Luce.

