Lino Banfi incontra il ministro Crosetto e accade l’impensabile: l’epico scambio di battute (VIDEO)

Personaggi TV. Cosa succede quando una delle icone più amate del cinema italiano incontra uno dei volti più autorevoli della politica nazionale in un evento istituzionale? Il risultato è un momento inatteso, esilarante e subito virale. È quello che è accaduto durante la celebrazione dei 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, in una cornice solenne che si è trasformata per qualche minuto in uno sketch degno dei migliori film di Lino Banfi.

Un incontro tra due mondi

La scena si è svolta nella suggestiva Piazza di Siena a Roma, teatro della festa dell’Arma, dove attori, politici e rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati per rendere omaggio ai Carabinieri. Tra i presenti anche Lino Banfi, ospite d’onore e simbolo senza tempo della commedia all’italiana. Proprio al termine della cerimonia, è avvenuto un momento destinato a far sorridere anche i più seriosi tra i partecipanti.

“Almeno una volta devi dirlo…”: Banfi lancia la sfida a Crosetto

Avvicinandosi al ministro della Difesa Guido Crosetto, Banfi ha sfoderato il suo tipico umorismo:

“Almeno una volta devi dire ‘sono cresciuto con i film di Banfi’”, ha detto all’uomo politico con l’aria di chi sa già come andrà a finire. Crosetto, colto alla sprovvista ma visibilmente divertito, non ha esitato ad accettare la provocazione, abbracciando affettuosamente l’attore e pronunciando la frase richiesta:

“Sono cresciuto con i film di Banfi”.

Un siparietto semplice ma potentissimo, che ha fatto ridere i presenti e ha restituito un momento di leggerezza in un contesto carico di formalità e simbolismo.

