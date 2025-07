Personaggi tv. Loredana Cannata, il dramma dopo “L’Isola dei famosi”: ricoverata in ospedale – Dopo l’esperienza estrema vissuta in Honduras, Loredana Cannata è tornata in Italia ma non senza conseguenze. Soltanto poche ore dopo la finale dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì scorso, l’attrice ha fatto sapere di aver dovuto ricorrere a controlli medici urgenti. Le sue condizioni di salute si sono rivelate più serie del previsto: è attualmente ricoverata nel reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli Isola, a Roma.

A lanciare l’allarme è stata la stessa Cannata, che ieri ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, accompagnato da alcune foto scattate in ospedale. «Venerdì mattina sono rientrata a casa, ma dopo appena tre ore ho cominciato ad avere gravi difficoltà respiratorie», racconta. L’attrice si è recata immediatamente al pronto soccorso. Dopo dieci ore di esami e prelievi, i medici hanno deciso il ricovero in cardiologia. E i controlli, fa sapere l’attrice, sono ancora in corso: «Sto facendo accertamenti sul cuore e sulle coronarie. Anche sabato ho passato la giornata tra un test e l’altro».

L’incidente durante la prova apnea: “Sono rimasta bloccata sott’acqua”

Le complicazioni sembrano essere collegate direttamente a quanto accaduto durante la finale del reality, nel corso di una delle prove più estreme: quella di apnea. Cannata ha ricostruito nel dettaglio l’episodio, dopo aver rivisto il filmato: «Dopo un minuto e cinque secondi ho cercato di risalire, ma i miei capelli si erano impigliati. Sono rimasta sott’acqua per altri cinquanta secondi, lottando per liberarmi, cercando di spostare l’acqua dalla mia faccia, mentre la bocca si apriva automaticamente nel tentativo disperato di respirare». Il rischio è stato concreto: «Ho ingoiato acqua, più volte ho pensato: “Sarà questa la fine”». Poi, la risalita e il sollievo, ma anche l’inizio di una nuova fase difficile: «Passata l’adrenalina e l’euforia della sopravvivenza, restano le conseguenze fisiche e psicologiche, che ora sto cercando di elaborare».

