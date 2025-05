Personaggi tv. Lorella Cuccarini senza trucco e tutti notato un dettaglio: sui social critiche e applausi – Lorella Cuccarini, icona della televisione italiana da oltre quarant’anni, ha scelto la via della trasparenza. Nessun filtro, nessun ritocco, nessuna maschera. In un video pubblicato su TikTok, la showgirl e attuale maestra del talent “Amici” si è mostrata al naturale, senza trucco e senza filtri. E il risultato? Una donna che si avvicina ai sessant’anni con una bellezza vera, autentica, e soprattutto con la consapevolezza che mostrarsi per ciò che si è rappresenta oggi un atto quasi rivoluzionario.

Il coraggio di mostrarsi “prima e dopo”

Il video, semplice ma potentissimo, mostra Lorella Cuccarini nel “prima e dopo make-up”: prima acqua e sapone, poi pronta per le luci dello studio televisivo. Un gesto che, in un’epoca di perfezione estetica costruita e spesso irreale, ha il valore di una dichiarazione. Non ha bisogno di apparire perfetta per sentirsi bella, sembra dire con il suo sorriso sempre radioso. Un gesto che molte donne, di ogni età, hanno apprezzato profondamente.

Ma i leoni da tastiera non mancano mai

Nonostante l’intento positivo e il messaggio di accettazione, le critiche non si sono fatte attendere. C’è chi ha attaccato Lorella per il suo volto al naturale, sottolineando rughe e imperfezioni come se fossero difetti da nascondere. Eppure, viene spontaneo chiedersi: davvero nel 2025 ci sono ancora persone che credono che invecchiare sia una colpa? O che una donna dello spettacolo debba per forza sembrare eternamente ventenne per “meritare” lo schermo?

