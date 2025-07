Lutto nella Tv italiana, con lei si chiude un’epoca: il triste annuncio – Il palcoscenico della televisione italiana oggi perde una delle sue registe più silenziose ma decisive. Una donna che ha saputo stare dietro le quinte lasciando un’impronta indelebile, ci ha salutati tra mercoledì e giovedì. Un addio che lascia il mondo dello spettacolo più vuoto e un po’ più malinconico: d’altronde, chi avrebbe mai pensato che la “signora della Corrida” potesse spegnersi così, all’improvviso?

Addio a Marina Donato. L’ultimo atto si è consumato proprio a Roma, città che tanto le aveva dato e che tanto le deve. Un malore improvviso in un ristorante della Capitale ha fermato il battito di una donna che, a 76 anni, era ancora una vera forza della natura. Trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, i medici hanno tentato ogni cosa, ma il sipario è purtroppo calato senza applauso finale. Era la compagna, vedova e, diciamolo, vera erede di Corrado Mantoni, il conduttore che ha fatto la storia della TV. Ma Marina Donato non si è mai accontentata di essere solo “la moglie di”. Dopo il 1999, anno della scomparsa di Corrado, ha preso in mano le redini dell’eredità artistica, con la classe di chi non ama i riflettori ma li accende per gli altri. Il suo nome, per chi mastica spettacolo, è sinonimo di produzioni di successo, idee brillanti e, soprattutto, di una determinazione che pochi avrebbero immaginato dietro un sorriso così discreto.

