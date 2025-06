Lutto nella Tv italiana, addio al noto volto del programma Rai

Personaggi TV. Era diventato un volto amato dal pubblico italiano grazie a una delle trasmissioni più seguite della Rai. La sua voce, la sua presenza scenica e il suo entusiasmo avevano lasciato un segno in chi lo aveva visto esibirsi in prima serata. Ma il suo talento non si era fermato alla tv: aveva calcato anche i set cinematografici, collaborato con noti registi e si era costruito negli anni un seguito sincero nei locali dove si esibiva dal vivo. Ora, quel sorriso e quella voce si sono spenti per sempre.

Addio a Giorgio Biagioli, attore e cantante

È morto Giorgio Biagioli, attore e showman originario di Macerata, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice Senior nel 2020. Aveva 77 anni. Il decesso è avvenuto lo scorso sabato all’ospedale di Frascati, dove era ricoverato a seguito di un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Cronache Maceratesi, le complicanze post-operatorie non gli hanno lasciato scampo. I funerali sono stati fissati per oggi, alle ore 16:00, presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano, suo paese d’origine.

Biagioli lascia la moglie Paola e i figli, tra cui Umberto, che ha confermato la notizia e fornito dettagli sulla cerimonia funebre attraverso un toccante post sui social.

Dalla tv al cinema: una carriera tra musica e recitazione

Giorgio Biagioli era molto più di un concorrente televisivo: la sua carriera, infatti, vantava anche esperienze nel mondo del cinema. Ha recitato in piccoli ruoli in diversi film, tra cui Panni Sporchi (1996), The Foreign Body e più recentemente L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, accanto a Riccardo Scamarcio. Il suo volto era noto anche nei teatri e nei locali, dove si esibiva regolarmente con una passione viscerale per la musica dal vivo.

Ma la notorietà nazionale arrivò grazie a The Voice Senior, dove Biagioli si presentò con energia e grinta. Il pubblico lo ricorda per l’interpretazione de Il Mondo — nonostante la confusione con Jimmy Ghione citata da alcune fonti — durante un’esibizione che colpì non solo per la performance vocale, ma anche per la sua carica emotiva e la voglia di mettersi in gioco nonostante l’età.

