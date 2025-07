Mara Venier passa a Mediaset? Indiscrezione clamorosa: ecco dove potremmo vederla

Personaggi Tv. Il futuro televisivo di Mara Venier è più incerto che mai. Storico volto della Domenica In di Rai 1, la conduttrice sembra sempre più distante da Viale Mazzini, tra tensioni interne e mancati accordi. E mentre impazzano i rumors, prende forma un’ipotesi clamorosa: un ritorno a Mediaset. Un ribaltone che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Ma cosa sta succedendo davvero?

Leggi anche: “Hai fatto sognare tutti noi”. Cristina D’Avena piange la scomparsa di un mito

Un’assenza che pesa: Mara Venier snobba i palinsesti Rai

Il primo segnale è arrivato con l’assenza di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026. Una defezione che non è passata inosservata e che ha alimentato le voci di malumori con l’azienda. A far discutere, in particolare, sarebbero i cambiamenti imposti dalla Rai alla macchina organizzativa di Domenica In: via Marco Luci, storico capo-autore del programma, sostituito da Fabio Pastrello, e cambio anche al vertice della struttura editoriale.

Decisioni che, secondo quanto trapelato, non sarebbero state condivise con la conduttrice, alimentando un clima di tensione che mette a rischio il 50esimo anniversario del programma, in onda dal 1976 e oggi affidato proprio alla “Zia Mara”.

Il caso Fazio e il gelo con Viale Mazzini

A peggiorare i rapporti tra Mara Venier e la Rai sarebbe stato anche il tira e molla sul suo coinvolgimento a Che Tempo che Fa. L’idea iniziale prevedeva 15 puntate da ospite fissa al fianco di Fabio Fazio sul Nove, ma l’accordo si sarebbe ridimensionato a soli 10 appuntamenti.

Una scelta che non avrebbe convinto la Venier, già infastidita dalle restrizioni legate al suo contratto Rai in scadenza. Secondo più fonti, la conduttrice non avrebbe gradito la gestione dell’intera vicenda e l’interferenza dell’azienda nei suoi progetti extra-Rai. A complicare ulteriormente il quadro, spunta anche l’ipotesi di un ritorno di Mara Venier in Mediaset.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva