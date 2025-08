Personaggi tv. “Glielo devo”. Massimiliano Pani, la decisione sulla madre Mina spiazza tutti – Da qualche tempo, alcuni organi di stampa danno per fatto un cambiamento importante nella vita di Massimiliano Pani, figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani. Secondo alcune ricostruzioni, avrebbe ottenuto il doppio cognome, aggiungendo ufficialmente Mazzini, quello della madre e dei nonni materni. Ma lui frena: «A oggi non è cambiato nulla», precisa con pacatezza, parlando dalla sua nuova casa a Vittoria Apuana, il quartiere residenziale di Forte dei Marmi, dove ha preso la residenza dopo un lungo periodo in Svizzera.

Massimiliano Pani, la decisione sulla madre Mina spiazza tutti: “Glielo devo”

È proprio lì che ha avviato l’iter per ottenere il secondo cognome. Ma l’iter, spiega, non è così immediato: «Ho presentato la domanda, ma non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Leggo sui giornali che avrei già il cognome di mia madre, ma non so nulla con certezza. Sono ancora in attesa». Il procedimento, spiega il musicista e produttore, non è automatico: «C’è una legge che lo consente, certo, ma serve una motivazione. L’istanza viene valutata. Non mi aspetto ostacoli, ma non è una pratica banale». Alla base, c’è un legame profondo, radicato nell’infanzia. Pani è cresciuto con i nonni materni, e a loro deve molto. «Vorrei che il cognome Pani-Mazzini possa proseguire con i miei figli. Se vorranno, potranno a loro volta tramandarlo», racconta, con quella calma riflessiva che spesso accompagna le scelte sentite e non dettate dall’impulso. Una riflessione che guarda anche al futuro della sua famiglia: «Ho una sorella, ma con lei il cognome Mazzini si fermerebbe. Io ho figli maschi e, se lo desiderano, potranno portarlo avanti». La decisione, dunque, affonda le radici in un senso di continuità e riconoscenza, più che in un’operazione simbolica o mediatica.

Mina approva, ma resta spettatrice discreta

E Mina, cosa ne pensa? La risposta è netta: «È una mia scelta personale. A lei fa piacere, certo, ma non è una decisione presa insieme. È per rispetto dei miei nonni, della famiglia che mi ha cresciuto». Nessuna retorica, nessuna operazione di immagine. Solo un gesto coerente con la propria storia. Quando Massimiliano Pani nacque, nel 1963, l’Italia fu scossa da uno scandalo mediatico: Corrado Pani era sposato, seppur separato, e la nascita del figlio fuori dal matrimonio provocò reazioni furibonde, soprattutto contro Mina, che per un periodo fu praticamente epurata dai palcoscenici e dai microfoni.

