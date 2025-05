Personaggi tv. Michelle Hunziker, è amore col famoso imprenditore: lui è l’ex della famosissima attrice – Michelle Hunziker avvistata con un misterioso imprenditore: nuovo amore all’orizzonte? Una donna solare, elegante, sempre sorridente. E accanto a lei, un uomo dallo sguardo attento, l’aria riservata ma familiare. Passeggiano per le vie di Milano come se nulla potesse turbare quella tranquilla complicità. Lei è Michelle Hunziker, conduttrice amatissima e volto ormai storico della tv italiana. Lui? (continua a leggere dopo le foto)

Michelle Hunziker, è amore col famoso imprenditore: lui è l’ex della famosissima attrice

I paparazzi non perdonano, e i loro scatti pubblicati su Diva e Donna sembrano raccontare molto più di una semplice amicizia. Le immagini mostrano gesti teneri, sorrisi complici, e persino una presenza speciale: una bambina. Non una qualsiasi, ma la figlia che lui ha avuto da una relazione precedente. E Michelle? A suo agio, quasi come se quella fosse già un po' la sua famiglia.

Chi è l’uomo che ha stregato Michelle Hunziker?

A questo punto è tempo di togliere il velo sul nome del misterioso accompagnatore: si tratta di Stefano Rosso, noto imprenditore, figlio del fondatore della Diesel, Renzo Rosso, ed ex compagno dell’attrice Francesca Chillemi. La passeggiata milanese non era solo una tranquilla uscita tra amici. Con loro c’era anche Rania, la figlia che Stefano Rosso ha avuto proprio dall’attrice. Ecco perché i fotografi hanno colto un dettaglio non da poco: la Hunziker sembra già perfettamente integrata nella vita privata dell’imprenditore, tanto da condividere momenti con la sua bambina. Il settimanale scrive senza mezzi termini: “Accanto a Michelle Hunziker compare sempre più spesso l’imprenditore Stefano Rosso: tra i due, a passeggio con la figlia di lui, sembra esserci una inaspettata familiarità”. Coincidenze? Forse. Amicizia? Potrebbe essere.

