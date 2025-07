Crisi col marito per il noto volto di Canale 5: la triste notizia dopo 4 anni di matrimonio

Personaggi Tv. L’ex protagonista del Grande Fratello, ha scelto la via del silenzio per anni, lontana dai flash e da ogni scoop. Una vita apparentemente perfetta: matrimonio da sogno, figlia adorata e tante foto di famiglia su Instagram. Ma ecco che, come nei migliori storie, la realtà si rivela ben diversa dal feed social patinato.

Mary Falconieri, il matrimonio in crisi

Negli ultimi tempi, i bisbigli di corridoio si sono fatti sempre più rumorosi: la crisi con il marito Giuseppe Schiavello non è più un segreto. E pensare che solo 4 anni fa la coppia si giurava amore eterno davanti a parenti, amici e, ovviamente, follower. Da lì in poi, la nascita della piccola Giulia e una serenità esibita a colpi di hashtag. Ma si sa, le apparenze ingannano.

Curiosità per gli amanti del gossip: c’è chi giura di aver notato frecciatine, messaggi criptici e aria di tempesta tra le storie di Mary. Nulla di clamoroso, sia chiaro, ma piccoli segnali che ora sembrano veri e propri indizi da detective social. Il tutto condito da una certa discrezione: fino a poco tempo fa, solo tanti «si dice» e poche certezze.

Mary Falconieri, matrimonio in crisi per l’ex giaffina: l’indiscrezione

Ma il colpo di scena arriva. A lanciare la bomba ci pensa l’incontenibile Deianira Marzano, opinionista regina del pettegolezzo, che svela in radio: “Separazione in corso, forse a causa di un tradimento (ma da chi? Mistero!)”. Poi, la conferma che nessuno si aspettava, arriva proprio da Mary Falconieri.

