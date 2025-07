Nathaly Caldonazzo, la rivelazione a sorpresa su “Temptation Island”

Personaggi Tv. Con oltre quattro milioni di spettatori sintonizzati per la seconda puntata, Temptation Island si conferma anche quest’estate il programma più seguito della TV generalista. Ma dietro le storie d’amore messe a dura prova e i falò ricchi di pathos, si nasconde un retroscena poco conosciuto. A raccontarlo è Nathaly Caldonazzo, ex protagonista della versione VIP del format.

“Chiusi in hotel, senza contatti col mondo”

È durante un’intervista che Nathaly Caldonazzo rompe il silenzio su quella che definisce una vera e propria “reclusione”. Secondo l’ex showgirl, chi viene eliminato o decide di interrompere in anticipo la propria esperienza a Temptation Island non torna subito alla normalità, anzi: “Quando ti chiudono dentro quella stanza di albergo ci devi stare fino a quando non finisce tutta Temptation Island”. Un isolamento forzato, racconta, in cui non è concesso contatto con l’esterno, per evitare spoiler e mantenere la suspense intatta per il pubblico a casa.

Il tempo passa lentamente, scandito da uscite brevi e controllate: “Ti fanno uscire mezz’ora al giorno con una guardia”, ha confessato. Un metodo blindatissimo, che secondo Nathaly può mettere a dura prova anche il più forte degli animi.

L’assenza di telefono, tv e informazioni

A rendere la permanenza ancora più difficile, secondo quanto riferisce Nathaly Caldonazzo, è la totale mancanza di strumenti di comunicazione e intrattenimento: niente cellulare, niente televisione, niente contatti umani. “Puoi rischiare di impazzire, perché oltre al dolore che ti porti dentro, la sofferenza, il trauma, ti manca tutto. Non sai se lei o lui sta da qualche parte con la tentatrice o il tentatore. Tu non sai più niente”.

Parole che aprono una riflessione sul prezzo emotivo che i concorrenti devono pagare per partecipare a un programma così seguito. Se da casa le dinamiche sembrano spesso confezionate ad arte, il vissuto dei partecipanti racconta una realtà più cruda e solitaria, fatta di attese, silenzi e dolore.

