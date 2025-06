Personaggi tv. Rai, l’amato conduttore sbarca a Mediaset? Dopo il “colpaccio” di Max Giusti anche lui pronto a firmare – Negli ultimi anni era stato accolto come una scommessa promettente da Viale Mazzini. Un ingresso celebrato, accolto con aspettative altissime e persino con qualche profezia sul futuro. C’era chi lo immaginava già in prima linea tra i grandi conduttori della rete ammiraglia, magari a guidare il Festival di Sanremo, o comunque pronto a ereditare lo scettro da uno dei senior dell’azienda. Ma qualcosa si è inceppato.

Rai, lo storico conduttore sbarca a Mediaset? Dopo il “colpaccio” di Max Giusti anche lui pronto a firmare

Nonostante il talento, il carisma e un curriculum di tutto rispetto, il percorso nella tv pubblica non è andato come sperato. I risultati non sono stati all’altezza delle previsioni: un debutto in prima serata con ascolti sotto le aspettative, poi un secondo tentativo in seconda serata che ha fatto ancora meno rumore. E ora, con la nuova stagione televisiva all’orizzonte e i tagli annunciati da Rai su seconde e terze serate, pare che per lui non ci sia più spazio in palinsesto. Il conduttore in questione? Proprio lui: Alessandro Cattelan.

Aspettative deluse: cosa non ha funzionato

Dopo l’exploit iniziale su All Music e MTV, e una lunga e fortunata parentesi su Sky tra X Factor, Italia Loves Emilia e Potevo farlo anch’io, Alessandro Cattelan era approdato in Rai nel 2021 con l’ambizione di compiere finalmente il salto nel gotha della televisione generalista. Ma né Da Grande (12,5% di share su Rai 1), né Da vicino nessuno è normale (4,8% su Rai 2) sono riusciti a lasciare il segno. Ora, anche il suo ultimo talk in seconda serata su Rai 2 sembra destinato alla chiusura, e all’orizzonte si profila un cambio di rotta. L’opzione sul piatto? Mediaset.

