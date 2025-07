Rai, il ritorno di Barbara D’Urso in Tv in bilico: spunta un nuovo retroscena

Personaggi Tv. Da settimane è al centro del gossip televisivo, ma ora Barbara d’Urso rompe il silenzio con un’intervista al Corriere della Sera che riaccende i riflettori sul suo futuro. Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice racconta di un possibile approdo in Rai a partire da gennaio con un nuovo programma in prima serata. Tuttavia, dietro le dichiarazioni ufficiali si celano dubbi, veti non dichiarati e tensioni mai sopite. Ecco tutti i retroscena di una trattativa che, almeno per ora, sembra tutt’altro che definita.

Un’intervista che accende le speranze dei fan

In un’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, Barbara d’Urso ha parlato apertamente del suo possibile ritorno in tv, svelando di aver avuto colloqui diretti con Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai. “Abbiamo parlato di un programma di emotainment in prima serata su Rai 1 da gennaio”, ha dichiarato la conduttrice, facendo intendere che l’accordo fosse vicino. Una rivelazione che ha fatto subito il giro del web, infiammando le speranze dei fan che aspettano da due anni di rivederla in onda in modo stabile.

La trattativa con la Rai, però, non sembra così semplice come lei stessa ha lasciato intendere. Dietro l’apparente entusiasmo, infatti, si nasconderebbero ostacoli interni e frizioni strategiche che potrebbero complicare – e non poco – il suo rientro sul piccolo schermo.

Il veto Mediaset e le paure dei vertici Rai

Secondo un’inchiesta del quotidiano Domani, Barbara d’Urso sarebbe rimasta “vittima del terrore” dell’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi, che temerebbe ripercussioni nei rapporti con Mediaset in caso di un suo ingresso nell’Azienda Pubblica. In altre parole, l’Ad Rai non vorrebbe rischiare di incrinare i rapporti con l’altro grande polo televisivo italiano, considerando le tensioni mai del tutto sopite con l’ex regina del pomeriggio di Canale 5.

Ma non è tutto. Sempre secondo Domani, Williams Di Liberatore avrebbe già espresso forti dubbi sul format di emotainment proposto e prodotto da Fremantle, dichiarandosi non pienamente convinto del progetto. Una posizione che, se confermata, rappresenterebbe una vera e propria doccia fredda per la conduttrice, che solo poche ore prima parlava di un accordo praticamente fatto.

