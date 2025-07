Personaggi tv. Raoul Bova, interviene l’ex suocera: “La verità su lui e Rocio” – Quando pensavamo di aver visto tutto nel glamour italiano, ecco che Raoul Bova ci regala un nuovo colpo di teatro! L’attore si trova al centro di una guerra legale con la sua ex compagna Rocío Muñoz Morales, e la scelta del suo avvocato ha lasciato tutti a bocca aperta.

Raoul Bova, interviene l’ex suocera: “La verità su lui e Rocio”

Altro che soap opera: Raoul Bova ha arruolato nientemeno che Annamaria Bernardini De Pace, la leggendaria avvocatessa (e, piccola nota di colore, ex suocera e storica antagonista pubblica) per difenderlo nella battaglia sull’affidamento dei figli. Non è una scelta qualunque: Bernardini De Pace, madre della sua ex moglie Chiara Giordano, in passato non aveva risparmiato parole al vetriolo, definendolo addirittura “ex genero degenerato”. E ora? I ruoli si sono ribaltati e la famosa legale è seduta proprio accanto a Bova, pronta a difenderlo anche nella tempesta mediatica degli audio rubati che stanno facendo tremare i social. Lo scoop ha mandato in tilt la cronaca rosa: chi avrebbe mai pensato di vedere queste due alleate? Eppure, la realtà supera la fantasia. Mentre i tribunali si preparano alla sfida, il pubblico assiste a un vero e proprio ribaltone familiare. Non possiamo non chiederci: chi sarà il prossimo a sorprendere con una mossa da manuale? Nel frattempo, la strategia di Bova sembra già aver cambiato le carte in tavola.

Audio segreti e accuse shock: cosa sta succedendo davvero?

Ma la saga non si ferma qui. Annamaria Bernardini De Pace è entrata in campo a fianco di Bova anche per una questione caldissima: la diffusione di messaggi vocali e chat private, rese pubbliche dal sito di Fabrizio Corona. Si parla di materiale scottante che avrebbe dato il via a un’indagine per tentata estorsione, con i primi messaggi minatori che sarebbero arrivati da un numero spagnolo misterioso. Solo dopo, le confidenze intime tra Bova e Martina Ceretti sono finite online, scatenando un vero terremoto mediatico il 21 luglio.

