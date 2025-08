Riccardo Guarnieri, la foto in ospedale preoccupa i fan: “Ho scoperto di avere un problema”

Personaggi Tv. Riccardo Guarnieri, volto amatissimo del trono Over di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i suoi follower condividendo una foto direttamente dall’ospedale. Flebo al braccio e un braccialetto identificativo hanno fatto il giro dei social, scatenando domande e messaggi di supporto. L’ex cavaliere, oggi lontano dai riflettori, ha poi spiegato il motivo del ricovero. Nel suo messaggio non ha mancato di rispondere con forza anche a chi, perfino in momenti delicati, continua ad attaccarlo.

La foto dall’ospedale e il messaggio ai fan: “Un piccolo problema, risolvibile”

Una storia Instagram ha acceso i riflettori su Riccardo Guarnieri, che ha pubblicato uno scatto direttamente da un letto d’ospedale, con tanto di flebo al braccio e braccialetto da paziente. Un’immagine che ha immediatamente allarmato i fan, tanto da costringere l’ex protagonista di Uomini e Donne a intervenire con un chiarimento.

«Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, siete in tantissimi», ha scritto Riccardo. «Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile». Poche parole, ma efficaci, per rassicurare chi lo segue da anni, anche dopo l’uscita di scena dal dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, nella stessa dichiarazione, non sono mancate frecciate agli haters.

Il duro sfogo contro le critiche: “Alla vostra malattia non c’è rimedio”

Accanto ai tanti messaggi di affetto, Riccardo ha dovuto fare i conti anche con commenti offensivi e critiche gratuite, che non ha esitato a denunciare con parole taglienti:

«Grazie di cuore invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi».

Un attacco netto, concludendo con un’espressione dura ma significativa: «Alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio». Un’amarezza che traspare non solo per la situazione di salute, ma per l’impossibilità – anche nei momenti fragili – di trovare solidarietà universale nel mondo dei social. Cosa fa adesso Riccardo Guarnieri, da tempo lontano da Uomini e Donne?

