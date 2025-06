“Scontri pazzeschi”. La confessione di Alessandra Celentano su Stefano De Martino

Personaggi Tv. Nel corso di una lunga e appassionata intervista rilasciata al podcast In Camerino di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica ad Amici, ha deciso di svelare lati inediti della sua personalità, della sua carriera e dei suoi rapporti con ex allievi, tra cui Stefano De Martino. Un’occasione per ripercorrere le tappe della sua vita professionale, ribaltare certi luoghi comuni e, naturalmente, togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ecco le rivelazioni più interessanti.

Alessandra Celentano e il “piano B”: medicina al posto della danza

Nel podcast condotto da Marcello Sacchetta, la professoressa più temuta del piccolo schermo ha sorpreso il pubblico raccontando che, in un’altra vita, avrebbe potuto vestire il camice da medico. «Il mio piano B era studiare medicina», ha dichiarato, ricordando la passione nata grazie a un’enciclopedia infinita posseduta dal padre. Una strada abbandonata presto, per dedicarsi anima e corpo alla danza, dove – come ha detto – «ho trovato la mia vera vocazione». Con la consueta determinazione ha aggiunto: «Io sono perfezionista, e con i ragazzi sento il dovere di essere dura, perché abbiamo in mano le loro vite. Dire loro la verità è un atto di generosità, non di cattiveria».

“Sono severa ma giusta”: la difesa del metodo Celentano

Al centro dell’intervista c’è anche la reputazione che accompagna Alessandra Celentano da anni: quella di essere intransigente e spietata. «Mi dipingono così, ma io penso di essere molto generosa con gli allievi», ha ribadito. E ha spiegato: «I ragazzi hanno bisogno di regole, disciplina, di no. Solo così possono crescere». Parole forti, che sottolineano un approccio educativo ben preciso: niente scorciatoie, ma confronto sincero, anche se a volte doloroso. «Se li illudi, fai loro solo del male. E io non voglio fare male a nessuno: voglio formarli, dar loro strumenti per capire e per scegliere». Poi il commento su Stefano De Martino.

