Shaila Gatta, arriva la svolta dopo il “Grande Fratello”: ecco dove potremmo vederla

Personaggi TV. È stata una figura di spicco nell’ultimo Grande Fratello, e il pubblico si chiede ancora cosa stia facendo oggi. Shaila Gatta ha fatto parlare di sé per la sua turbolenta storia con Lorenzo Spolverato, conclusasi proprio durante la finale. La rivelazione della settimana arriva da Maica Benedicto, che ha sparato una vera e propria bomba.

L’ex concorrente ha dichiarato: “Shaila mi ha detto che ha capito che Lorenzo era ancora innamorato di Helena, ammesso che lo sia mai stato davvero“. Queste parole hanno suscitato numerose reazioni. Nel frattempo, Shaila ha fatto parlare di sé anche per il suo distacco da Chiara e Alfonso, legato alla loro amicizia con Lorenzo. Ma ora, sul fronte lavorativo, sembra aprirsi una possibilità interessante per la ballerina.

Trattative in corso tra Rai e Shaila per Ballando con le Stelle

Secondo indiscrezioni di Amedeo Venza, noto esperto di gossip televisivo, Shaila Gatta è in trattative per unirsi a Ballando con le Stelle. La notizia è ancora calda e i fan sperano che l’accordo si concretizzi. La domanda è: riuscirà Milly Carlucci a convincere l’ex concorrente del reality?

Resta da vedere quale ruolo sarà assegnato a Shaila. Essendo una ballerina di talento, potrebbe non partecipare come concorrente, ma piuttosto come maestra accanto a un vip. Comunque sia, questa è un’importante opportunità per l’ex velina di Striscia La Notizia, che non è rimasta con le mani in mano.

Un libro in arrivo e un nuovo brand beauty

Dopo il reality, Shaila ha rivelato di essere impegnata nella scrittura di un libro: “Uscirà presto un libro improntato sulla mia persona. Io non incolpo gli altri, racconto quello che accade“. Inoltre, presto lancerà un nuovo brand di bellezza chiamato leggera_beauty: “Sta per uscire leggera_beauty – ha annunciato con un video di lei al GF che rideva – Non sapete quanto io sia felice di aver creato tutto questo per voi. Come dico sempre ‘la pelle è una spugna’. La mia reazione di gioia ed entusiasmo per questo sogno che prende vita è sinceramente questa…“.

Mentre Shaila si reinventa, scoppia un altro caso

Nel frattempo, un’altra dinamica post-GF sta facendo discutere. Alfonso, molto vicino a Chiara, si è lasciato andare a uno sfogo pesante contro chi ha fatto del male alla ragazza. Con parole forti, ha dichiarato: “Cosa le hanno fatto, sta male”.

Una frase che ha subito scatenato un’ondata di commenti e speculazioni su quanto sarebbe accaduto dietro le quinte del reality.