Totti e Ilary, cos’è successo al compleanno della figlia: alta tensione tra i due

Personaggi TV. Sembrava una serata perfetta, una di quelle da ricordare per tutta la vita. Abiti eleganti, castello da sogno, fuochi d’artificio e una torta da regina. Ma non è stato solo il 18esimo di Chanel Totti a catturare gli sguardi. A far parlare, ancora una volta, sono stati i suoi genitori: Francesco Totti e Ilary Blasi. E quello che è accaduto durante la festa non è passato inosservato.

Un 18esimo da favola al Castello Tor di Crescenza

La festa di Chanel è stata organizzata in grande stile nella sontuosa cornice del Castello Tor di Crescenza, a Roma. Un luogo da sogno per una celebrazione che ha richiamato decine di ospiti, tra amici, parenti e volti noti. La serata è stata scandita da musica, balli, dj set, cori emozionanti e una maestosa torta bianca a più piani. Il tutto illuminato da spettacolari fuochi d’artificio.

Chanel, in abito lungo e trucco perfetto, è stata la regina della serata. Ma tra i sorrisi e le risate, a rubare la scena sono stati inevitabilmente loro: Ilary e Totti, presenti sì, ma con una distanza glaciale.

