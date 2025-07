Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo

Personaggi Tv. Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset rappresenta uno dei colpi più attesi della prossima stagione televisiva. Dopo anni lontana dal Biscione, la storica conduttrice sarà il volto del nuovo Grande Fratello “Nip”, in partenza su Canale 5 dal 15 settembre 2025. A lei sarà affidata un’edizione più snella, autentica e centrata sulle storie, mentre Alfonso Signorini guiderà in primavera la versione “Super Vip” del reality. Dopo l’investitura, Simona Ventura ha scritto un messaggio a Pier Silvio. Per quale motivo?

Simona Ventura torna a Mediaset: “Emozionata e carica a pallettoni”

L’annuncio è arrivato l’8 luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026. A darne notizia è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto di affidare la versione classica del Grande Fratello a Simona Ventura. Un ritorno importante per la conduttrice, dopo una lunga carriera che l’ha vista protagonista tra Rai, Sky e Mediaset, e che ora la riporta al timone di un format iconico: “Se c’è una che sa fare quel mestiere lì, è lei”, ha detto l’amministratore delegato Mediaset.

Un’edizione Nip: meno concorrenti, più autenticità

Il nuovo Grande Fratello Nip, condotto da Simona Ventura, debutterà il 15 settembre 2025, esattamente 25 anni dopo la prima edizione italiana del reality. Sarà una versione diversa da quelle recenti: più corta, più autentica, più glamour, ma anche più fedele all’idea originaria del format. “Vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere”, ha dichiarato Berlusconi, sottolineando la volontà di tornare all’essenza del reality, fatta di esperienze comuni e volti inediti.

Tra le scelte chiave c’è quella di ridurre il numero dei concorrenti per permettere al pubblico di affezionarsi realmente a ogni storia: “Bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile”, ha aggiunto Berlusconi. Una virata netta rispetto alle edizioni recenti, spesso caratterizzate da dinamiche forzate e cast sovrabbondanti.

