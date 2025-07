Sotto attacco: Beatrice Luzzi, la rivelazione su Proietti indigna il web

Personaggi TV. Sembrava un’apparizione tranquilla, una di quelle interviste in cui si parla di carriera, nuovi progetti e ricordi legati al mondo dello spettacolo. Ma Beatrice Luzzi, ospite all’Outdoor Film Festival, ha spiazzato tutti con una rivelazione che ha fatto rapidamente il giro del web. Nessun riferimento al Grande Fratello, nessuna frecciata ai concorrenti o ai coinquilini. Stavolta, il nome tirato in ballo è quello di una vera e propria icona italiana: Gigi Proietti.

Con tono sicuro e apparentemente spontaneo, l’opinionista di Canale 5 ha raccontato un retroscena che – a detta sua – la lega direttamente all’attore romano. Il racconto riguarda un progetto teatrale ambizioso, una proposta fatta anni fa e, secondo quanto detto, “presa in prestito” da Proietti senza coinvolgerla minimamente. Bastano pochi secondi per capire che la bufera era già in arrivo.

Leggi anche: Elodie e la presunta crisi con Iannone: arriva la reazione di lui

Leggi anche: Platinette di nuovo in ospedale: il motivo

“Mi ha portato via l’idea”: il racconto su Gigi Proietti

Durante l’intervista, Beatrice Luzzi ha confidato di aver ideato uno spettacolo teatrale dedicato a Pippi Calzelunghe, per il quale avrebbe lavorato a lungo. A suo dire, si era fatta dare i copioni originali, li aveva tradotti, adattati e preparati con attenzione, pronta a proporli per la scena. Il passo successivo sarebbe stato proporre l’idea a Proietti, che – sempre secondo la Luzzi – si sarebbe mostrato entusiasta… ma senza includerla nel progetto.

“Io ebbi un’idea bellissima e ci lavorai tantissimo… Volevo fare Pippi Calzelunghe a teatro, mi feci dare i copioni, li tradussi e li adattai… Poi andai da Gigi Proietti, che approvò così tanto l’idea che la regalò ai suoi figli, a sua moglie… e arrivederci e grazie…”

Una frase che ha sollevato un polverone. Non tanto per il contenuto in sé, ma per il fatto che l’accusa – non esplicitamente detta ma chiaramente insinuata – riguarda un artista scomparso e amatissimo, il cui nome è diventato sinonimo di professionalità e rispetto. L’idea che Proietti possa aver “rubato” un progetto teatrale a Luzzi ha fatto scattare la reazione immediata dei social.

La reazione del web: ironie e indignazione

Dopo che le parole di Beatrice Luzzi hanno iniziato a circolare online, la reazione degli utenti non si è fatta attendere. E non è stata delle più clementi. In molti hanno trovato il racconto poco credibile, se non addirittura irrispettoso. Diversi commenti ironici hanno preso d’assalto le pagine social dell’attrice e opinionista: “Certo, perché Gigi Proietti aveva proprio bisogno di rubare Pippi Calzelunghe a lei…”

“Sicuramente uno come Proietti è diventato famoso grazie a Beatrice Luzzi…”

I toni sono quelli del sarcasmo tagliente, e qualcuno ha persino evocato il recente passaggio della Luzzi a La volta buona da Caterina Balivo per sottolineare come l’attrice stia cercando nuove occasioni di visibilità. Accuse dirette, meme pungenti, e una valanga di commenti che oscillano tra la diffidenza e l’ironia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva