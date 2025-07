Stefano De Martino consola Rocio dopo la rottura con Raoul Bova: cosa succede tra loro due – L’estate 2025 ha due nomi ben scolpiti nelle pagine della cronaca rosa: Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Lei, attrice raffinata e amatissima dal pubblico italiano, è finita al centro dell’attenzione per la fine della sua lunga storia con Raoul Bova, con cui ha condiviso più di dieci anni di vita e due figlie. Lui, ex ballerino diventato conduttore di punta, sembra non smettere mai di far parlare di sé: non solo per le nuove conquiste sentimentali, ma anche per quel flirt con Caroline Tronelli che ha acceso l’estate sulle spiagge dei social.

Le indiscrezioni sul rapporto speciale

Ma c’è di più. Secondo alcuni ben informati, tra De Martino e Morales ci sarebbe una complicità che va oltre la semplice amicizia. Un’intesa che, a quanto pare, si sarebbe intensificata proprio in questi ultimi mesi, con l’attrice in un momento delicato della sua vita privata. A riportare per primo la voce è stato Alberto Dandolo, penna pungente della rubrica I Buoni, I Belli, I Cattivi su Oggi. Il giornalista racconta che Stefano De Martino non si sarebbe tirato indietro nel momento in cui Rocío ha avuto bisogno di un sostegno, e che anzi, avrebbe moltiplicato le attenzioni verso di lei. «Lo showman starebbe molto vicino anche all’amica Rocío Muñoz Morales: lei sta, infatti, attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta», scrive Dandolo. Inviti che, per ora, l’attrice avrebbe declinato con garbo. Ma c’è chi è pronto a scommettere che si tratti solo di una questione di tempo.

La cena senza Bova e i sussurri di “DiPiù”

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il settimanale DiPiù, che già ad aprile 2025 aveva raccontato di una cena a due tra Rocío e Stefano, in un locale romano molto riservato. Bova, naturalmente, non era presente. E da lì, il salto logico è stato breve: in molti hanno parlato di un possibile flirt, anche se, almeno ufficialmente, non c’è nulla di confermato. Ma nel sottobosco del gossip si sa: l’amicizia tra due persone belle, single e famose tende a essere letta in chiave romantica, specie se uno dei due si chiama De Martino.

