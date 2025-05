“La corteggia da ottobre”. Stefano De Martino, spunta il flirt con l’ex di “Uomini e Donne”

Negli ultimi mesi, il mondo del gossip italiano è stato animato da voci riguardanti la vita sentimentale di Stefano De Martino. Dopo la fine della sua relazione con la celebre showgirl Belen Rodriguez, il conduttore napoletano ha mantenuto un profilo basso, concentrandosi principalmente sulla sua carriera. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che potrebbe esserci un nuovo interesse amoroso nella sua vita.

Stefano De Martino, flirt in corso con l’ex di “Uomini e Donne”?

Le prime segnalazioni sono emerse da avvistamenti in luoghi pubblici, dove è stato notato in compagnia di una giovane donna, ex volto di “Uomini e Donne”. La notizia ha ovviamente suscitato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, l’attenzione dei media si è intensificata, alimentata da dettagli come la loro presenza simultanea in determinati locali e la condivisione di immagini simili sui social media. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)