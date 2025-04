Personaggi Tv. Stefano De Martino, noto volto della televisione italiana e amato conduttore di “Affari Tuoi“, è stato recentemente avvistato in una situazione insolita. Durante una vacanza a Miami, è stato ripreso in un video diventato virale su TikTok, in compagnia di una donna misteriosa. (Continua…)

Stefano De Martino a Miami con una donna misteriosa

Il noto conduttore Stefano De Martino paparazzato a Miami in compagnia di una donna misteriosa. Il filmato è stato pubblicato da una giovane ragazza di nome Lucia su TikTok. Il video ha catturato l’attenzione del web, suscitando numerose speculazioni e curiosità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)