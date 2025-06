Stefano De Martino e le presunte fidanzate, il conduttore nel mirino Rai: cosa rischia

Personaggi Tv. Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è diventato uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Ma il successo televisivo – in particolare alla guida di Affari Tuoi – si intreccia ora con un’attenzione mediatica sempre più pressante sulla sua vita privata, che potrebbe creare malumori ai vertici Rai. Le indiscrezioni parlano di richiami, gossip e nuovi flirt che rischiano di offuscare l’immagine pubblica del conduttore. Ecco tutti i dettagli su una vicenda che potrebbe pesare sul suo futuro.

Rai preoccupata dall’immagine mediatica del conduttore

Secondo quanto riportato da Dagospia, la Rai starebbe osservando con crescente attenzione le continue incursioni di Stefano De Martino nelle pagine della cronaca rosa. Il motivo? Le numerose voci che riguardano la sua vita sentimentale avrebbero iniziato a destare un certo malumore all’interno dei corridoi di viale Mazzini. Non ci sarebbe, al momento, alcun richiamo ufficiale. Ma, come sottolineato anche da Fanpage, il chiacchiericcio intorno alla figura di De Martino starebbe diventando un elemento “delicato” per un’azienda pubblica che punta molto su professionalità e sobrietà. L’attenzione è alta, dunque, non solo per il ruolo che il conduttore ricopre in Rai, ma anche per l’immagine che proietta su un pubblico sempre più variegato e trasversale. Affari Tuoi, del resto, è uno dei programmi di punta dell’access prime time di Rai 1, e il conduttore è diventato, negli ultimi mesi, un volto simbolo della rete ammiraglia. Ma troppe copertine dedicate a presunti flirt potrebbero minare quella figura di “garanzia istituzionale” che tanto piace alla tv di Stato.

Il precedente Belen e il peso dell’immagine

La figura pubblica di Stefano De Martino è legata da sempre al suo percorso artistico e personale, segnato da storie molto esposte mediaticamente. Basti pensare alla sua lunga e turbolenta relazione con Belén Rodríguez, dalla quale ha avuto anche un figlio. Una storia che ha rappresentato una costante nella sua narrazione pubblica e che, anche dopo la rottura definitiva, continua a emergere ciclicamente tra ritorni di fiamma smentiti e nuove frecciatine.

A complicare il quadro, anche i brevi accostamenti con Emma Marrone, altra ex storica, che alimentano l’immagine di un uomo sempre al centro del desiderio collettivo. Il rischio? Che il profilo da showman ironico, simpatico e rassicurante venga sovrapposto a quello del “latin lover da copertina”, una figura meno gradita ai piani alti di una televisione pubblica che cerca conduttori di riferimento anche per le famiglie.

