“Temptation Island”, la coppia si dice addio dopo 9 anni insieme: lei svela il vero motivo (VIDEO)

Personaggi Tv. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, Siria Pingo rompe il silenzio sulla fine della lunga relazione con Matteo Vitali, conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Temptation Island. In un video su TikTok, l’ex protagonista del reality racconta con onestà i motivi dell’addio, smontando le voci su un legame spezzato dal cambiamento fisico. Dietro la decisione di chiudere una storia durata quasi 9 anni, si nasconde un motivo diverso.

Siria e Matteo, il percorso a “Temptation Island”

Siria Pingo e Matteo Vitali sono arrivati a Temptation Island 2024 come coppia insieme da 8 anni. Lei 23 anni, lui 26, stavano insieme da quando erano adolescenti. Siria aveva chiesto di partecipare al programma per mettere alla prova la solidità del loro legame dopo un periodo di crisi. Durante il percorso, Matteo è stato spesso critico e distaccato. In più occasioni ha espresso disagio per l’atteggiamento di Siria, che cercava nuove sicurezze e sembrava volersi riscattare da un periodo in cui si era sentita annullata. Siria, invece, si è detta ferita dalla freddezza del compagno e ha iniziato a mettere in dubbio i suoi veri sentimenti. Nonostante tutto i due si sono ritrovati al falò finale e hanno emozionato il pubblico quando si sono promessi un nuovo amore. L’idillio però, è durato ben poco.

“Temptation Island”, Siria e Matteo si sono lasciati: il vero motivo

“Non andavamo più d’accordo da tempo”, ha spiegato Siria Pingo nel video diffuso sui suoi canali social, rispondendo a una follower che le chiedeva perché fosse finita con Matteo Vitali. La giovane influencer ha voluto chiarire che la rottura non è stata causata dalla sua perdita di peso, come alcuni avevano ipotizzato: “I problemi con lui non sono nati da quando sono dimagrita, ma da prima. Era da marzo 2022 che le cose non andavano più bene”. Siria ha precisato che Matteo è rimasto al suo fianco anche nei momenti più delicati, ma che col tempo si era creata una distanza difficile da ignorare.

Tra le motivazioni che hanno spinto Siria ad allontanarsi, un punto è emerso con chiarezza: la mancanza di condivisione. “A 23 anni, perché dovrei accontentarmi di una relazione in cui non condividiamo niente?”, ha detto senza mezzi termini. Un aspetto che l’ha fatta riflettere è stata l’assenza di momenti di coppia significativi, come viaggi o esperienze importanti. “Il primo viaggio insieme è stato ad Amsterdam e solo grazie alla produzione del programma”, ha sottolineato con amarezza.

