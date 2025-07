Personaggi tv. “Temptation Island”, la segnalazione su Lucia: con chi è rimasta in contatto – La penultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, ha scatenato reazioni accese tra i telespettatori, soprattutto per quanto accaduto alla coppia formata da Lucia e Rosario. I due avevano lasciato il programma mano nella mano, apparentemente più innamorati che mai. Ma il mese successivo ha svelato una verità ben diversa: dietro le quinte si stava già consumando la fine della loro storia.

“Temptation Island”, la segnalazione su Lucia: con chi è rimasta in contatto

Durante l’aggiornamento post-falò, Filippo Bisciglia ha consegnato a Rosario un video inedito che ha cambiato completamente le carte in tavola. A parlare è stato Andrea, il tentatore che nel villaggio aveva instaurato un legame con Lucia. Nel filmato, Andrea ha confessato di aver incontrato Lucia in segreto dopo la fine del programma, per capire se tra loro potesse nascere qualcosa di autentico. Uno scenario totalmente diverso rispetto alla versione dei fatti raccontata da Lucia, che aveva sempre minimizzato il rapporto con il single. La reazione di Rosario è stata durissima: si è detto disgustato, ferito e profondamente deluso. E senza esitare, ha messo fine alla relazione. Ma la vicenda, a quanto pare, non si è chiusa lì.

Lucia e Andrea ancora in contatto?

A svelare nuovi dettagli sulla situazione è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip molto seguito sui social. Secondo quanto riportato, Lucia e Andrea non si sarebbero mai davvero allontanati. I due, infatti, sarebbero ancora in contatto, come svelato dallo stesso Pugnaloni: “Lei e Andrea sono ancora in contatto…”. Un’indiscrezione che aggiunge benzina sul fuoco e alimenta i sospetti su quanto accaduto davvero dopo la fine delle registrazioni.

