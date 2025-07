Personaggi tv. Dal campo da calcio ai riflettori di Mediaset: l’indiscrezione bomba sul volto di “Temptation Island” – La stagione calcistica è appena ripartita, ma per una piccola squadra toscana è arrivato un colpo di scena inaspettato. Il portiere, giovane e piuttosto noto per la sua recente partecipazione a un reality televisivo estivo, ha deciso di abbandonare i guanti per motivi legati a un’offerta di lavoro «molto importante» ricevuta da Mediaset. A comunicarlo, con un pizzico di delusione e ironia, è stato il direttore sportivo della società, che ha raccontato la dinamica ai microfoni di Arezzo Notizie.

Dal campo da calcio ai riflettori di Mediaset: l’indiscrezione bomba sul volto di “Temptation Island”

Il ragazzo in questione è uno dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island. A 24 anni, con una fisicità da difensore centrale e uno sguardo magnetico, ha conquistato non solo il cuore delle protagoniste del programma, ma anche l’attenzione di molti spettatori. E ora, a quanto pare, anche quella dei produttori televisivi. Il direttore sportivo della Baldaccio Bruni, squadra di Eccellenza con sede ad Anghiari (provincia di Arezzo), non l’ha presa benissimo: «Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato», ha commentato scherzando. «Forse potevamo prevedere che sarebbe andata così, ma sono valutazioni da senno di poi». Avete capito di chi stiamo parlando? Eh sì, proprio di lui.

Flavio Ubirti tronista a “Uomini e Donne”? Il rumor bomba

Si tratta di Flavio Ubirti. A rompere il silenzio è stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio di Anghiari, comune in provincia di Arezzo, dove il tentatore giocava fino a qualche mese fa. “La stagione è appena ripartita e c’è stato un contrattempo. Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi. Forse potevamo prevedere che sarebbe andata a finire così ma sono ragionamenti dettati dal senno di poi. La cosa certa è che dovremo muoverci in fretta sul mercato per trovare un sostituto. Oggi in tanti ci dicono che sarebbe andata a finire così“, le sue parole.

