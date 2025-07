Cosa succede tra Tina Cipollari e Cosimo dopo Uomini e Donne

Personaggi Tv, nonostante la fine apparente della conoscenza nata nello studio di Uomini e Donne, tra Tina e Cosimo sembra esserci ancora qualcosa. La frequentazione di Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante fuori dalle telecamere ha riacceso la curiosità dei fan, alimentando voci su un possibile legame che va oltre la semplice amicizia.

Una conoscenza interrotta in tv, ma continuata lontano dai riflettori

Lo scorso 9 maggio si è conclusa ufficialmente la breve avventura sentimentale tra Tina e Cosimo nel programma di Maria De Filippi. Sembrava la parola fine, e invece i due hanno continuato a vedersi, suscitando interrogativi e ipotesi tra il pubblico. La conferma arriva dai social: cene eleganti, viaggi insieme e una frase emblematica pubblicata in una story — “Andiamo a fare danni” — che ha fatto subito il giro del web.

L’amicizia tra Tina e Cosimo continua a far parlare

I due sono stati avvistati di recente in una serata romana, immortalati tra sorrisi e grande complicità. Un clima disteso, ben lontano dalle tensioni viste nello studio televisivo, che ha fatto emergere il sospetto di un legame più profondo. Cosimo, intervistato dopo la fine del programma, ha comunque ridimensionato il rapporto, parlando di Tina come di “un’amica preziosa” e aggiungendo che per lui è stato “un onore conoscerla”.

Regali simbolici e contatti costanti

Il legame tra i due è fatto anche di gesti simbolici, come un abito regalato da Cosimo a Tina e, soprattutto, un ulivo del Salento da piantare nel giardino di lei — un dono carico di significato, che secondo alcuni fan potrebbe nascondere un messaggio più intimo. Lo stesso Cosimo ha spiegato:

“Quando è possibile ci sentiamo, impegni permettendo ci sentiamo quasi regolarmente. Forse faremo anche delle serate insieme.”

Ma come hanno reagito i fan di Tina e Cosimo ai continui rumors ed ai “balletti” sulla presunta fine della relazione tra i due?

