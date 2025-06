Personaggi tv. “Uomini e donne”, l’ex tronista rivela: “Ho perso tutto per una malattia” – Chi segue da tempo Uomini e Donne ricorderà un’edizione fuori dagli schemi, andata in onda nel 2010, che cambiò temporaneamente le regole del gioco. La redazione decise di dividere le corteggiatrici in due gruppi anagrafici: da un lato le giovanissime, “20 e dintorni”; dall’altro, donne più adulte, “40 e dintorni”. Il risultato fu uno show carico di tensione, dinamiche inedite, rivalità feroci e momenti di puro trash che hanno fatto scuola.

Leggi anche: Nuova delusione per Barbara D’Urso: cosa sta succedendo

Leggi anche: Maria De Filippi, partenza bomba di “Tu si que vales”: super ospiti alla prima

“Uomini e donne”, l’ex tronista rivela: “Ho perso tutto per una malattia”

Sul trono, in quella stagione, sedeva uno dei volti destinati a restare nella memoria collettiva degli appassionati del dating show. Il suo percorso fu segnato da due corteggiatrici indimenticabili: la carismatica e combattiva Barbara Barbieri, alias Bubi, e la più giovane Diletta Pagliano, che alla fine fu la scelta. Il triangolo, con le sue continue esplosioni dietro le quinte, tra urla, lacrime e accuse, è ancora oggi considerato uno dei momenti cult della trasmissione. Chi vuole rivivere il “Bubi show” può farlo grazie a una miniera d’oro su YouTube.

Una nuova vita, lontano dai riflettori

Dopo la lunga stagione televisiva, quel tronista ha lentamente abbandonato il piccolo schermo, lasciando spazio a una vita più concreta e lontana dai riflettori. Oggi, però, è tornato a parlare di sé, e lo fa attraverso TikTok, dove ha conquistato un seguito curioso raccontando la sua quotidianità come consulente immobiliare. Stiamo parlando proprio di Leonardo Greco, che dopo l’esperienza in tv ha scelto di dedicarsi completamente al mercato immobiliare. “Gli haters mi scrivono ‘ti sei ridotto così dopo la televisione’”, ha raccontato in un video, “ma in realtà io ho scelto questo lavoro, è la mia passione, mi dà soddisfazioni ogni giorno”. A un anno dai suoi primi contenuti dedicati al mestiere di agente, ha deciso di condividere qualcosa di molto più personale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva