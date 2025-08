Amici 25, svelati tutti i professori di canto e di ballo: c’è un grande ritorno

Programmi Tv, la macchina organizzativa di Amici 25 è già in piena attività per la venticinquesima edizione del talent show più amato d’Italia. In questi giorni si stanno svolgendo i casting per scegliere i nuovi allievi che entreranno nella celebre scuola di Canale 5, pronti a inseguire il sogno di diventare cantanti o ballerini professionisti.

Ma la vera notizia che sta facendo impazzire i fan riguarda il ritorno di Veronica Peparini tra i professori di danza, dopo alcuni anni di assenza dal programma.

Amici 25, torna Veronica Peparini: ecco cosa cambierà nella scuola

Dopo nove edizioni da protagonista nella cattedra di ballo contemporaneo e moderno, Veronica Peparini aveva scelto di lasciare Amici per dedicarsi alla sua Peparini Academy e alla sua famiglia. La sua uscita era stata accolta con grande dispiacere dal pubblico, che ha sempre apprezzato il suo stile inconfondibile e la sua capacità di valorizzare il talento degli allievi.

Ora, come confermato da Davide Maggio, Veronica è pronta a tornare nella scuola che l’ha resa popolare in TV, prendendo il posto di Deborah Lettieri, che lascia la trasmissione dopo una sola edizione.

“Il cambio tra la Lettieri e la Peparini è l’unico ‘movimento’ che si registra nei due circuiti di Amici, con il resto del corpo docente confermato ai propri posti.” – scrive il giornalista.

E gli altri professori chi saranno?

