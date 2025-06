Questa sera, martedì 17 giugno, il programma “Belve Crime” non sarà in programmazione su Rai2. Un brutto colpo per i telespettatori italiani, che la scorsa settimana hanno seguito in masso il programma condotto da Francesca Fagnani.

Leggi anche: “Belve Crime”, è successo dopo l’intervista a Bossetti: gran colpo per Francesca Fagnani

Il debutto con Bossetti ha attirato 1,5 milioni di spettatori

La prima puntata di “Belve Crime”, andata in onda il 10 giugno, ha ottenuto ottimi risultati di ascolto grazie anche all’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, detenuto per l’omicidio di Yara Gambirasio. L’appuntamento ha raccolto 1.570.000 telespettatori, mantenendo alta l’attenzione mediatica intorno al nuovo format spin-off. Questa settimana, però, il programma non andrà in onda e a chiarire la situazione è intervenuta direttamente la Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai2, con una comunicazione ufficiale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)