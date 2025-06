La prima puntata di “Belve Crime”, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, è andata in onda ieri sera ed ha proposto l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti. Subito dopo la puntata è arrivata una notizia clamorosa per Francesca Fagnani e per la RAI.

Leggi anche: “Belve Crime”, Bossetti parla del dna sul corpo di Yara Gambirasio

L’intervista a Massimo Bossetti

Durante la trasmissione dell’11 giugno 2025, Bossetti ha ribadito con forza la sua innocenza, affermando: «Sopravvivo all’ingiustizia che sono costretto a vivere… non sono un assassino». Ha ammesso di sentirsi marchiato dall’etichetta di “mostro”, dichiarando: «porto l’etichetta del mostro… resterà tatuata sulla mia testa fino alla fine dei miei giorni». Al centro dell’intervista vi è stata la discussione sul profilo genetico “Ignoto 1”, che Bossetti ha contestato, sostenendo: «Ignoto 1 non sono io» e aggiungendo: «Io Yara non l’ho mai vista… Quel Dna… non può rappresentarmi».

Bossetti ha inoltre contestato la validità del video del suo furgone, definendolo “montato” e ritenendo che, sebbene non ammesso come prova, «ha pesato in qualche modo sull’esito della sentenza». Ha espresso il desiderio di comprendere come il suo DNA sia stato trovato sugli indumenti di Yara, affermando: «Vorrei capire anch’io come sia finito il mio Dna sugli slip di Yara» e ha ribadito la volontà di ripetere l’esame del DNA. Durante l’intervista, ha anche sollevato dubbi su alcune “teorie alternative”, arrivando a insinuare il comportamento del padre di Yara nei giorni successivi alla scomparsa. Dopo l’intervista è arrivata una notizia clamorosa per la RAI e per Francesca Fagnani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)