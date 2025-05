Programmi Tv, dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta la Rai ha raccontato l’Italia e il mondo attraverso inchieste televisive a puntate, capaci di coniugare giornalismo, regia e approfondimento culturale. Questo importante patrimonio torna in onda con “RAInchieste”, il programma di Rai Cultura condotto da Giorgio Zanchini che ripercorre le storiche inchieste realizzate da giornalisti e registi di grande rilievo, affiancati dai migliori tecnici della Rai.

Omaggio a Sergio Zavoli: “Viaggio intorno all’uomo”

Giovedì 22 maggio alle 21.10, in prima visione su Rai Storia, va in onda la seconda parte del dittico dedicato a Sergio Zavoli, curato da Francesca Scancarello. L’episodio trae ispirazione dal libro del 1969 “Viaggio intorno all’uomo”, opera che riflette la sensibilità del “principe dei radiocronisti” verso le grandi trasformazioni dell’umanità. La puntata propone un viaggio negli incontri emblematici del giornalista riminese con personaggi che hanno segnato la storia culturale e sociale del Novecento: dall’astronauta Frank Borman al cardiochirurgo Christiaan Barnard, da Rita Pavone a Gianni Rivera, da Mike Bongiorno a Franco Basaglia.

Un programma tra memoria e attualità

“RAInchieste” non è solo una rassegna storica, ma anche una riflessione sull’evoluzione del giornalismo televisivo come strumento di conoscenza critica. Il programma è curato da Fabrizio Marini, Enrico Salvatori e Serena Valeri, con la produzione esecutiva di Alessandra Giorgi, e si pone l’obiettivo di riscoprire il valore culturale delle inchieste Rai come specchio del cambiamento della società italiana e del mondo.