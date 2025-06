Scossone in Rai, “Domenica In” fa marcia indietro: saltano i conduttori, l’indiscrezione

Programmi Tv. La Rai si prepara a una vera e propria rivoluzione nei palinsesti per la stagione 2025/2026, con importanti cambi di conduzione che coinvolgono alcuni dei programmi più seguiti del daytime. Secondo le anticipazioni diffuse da LaPresse e confermate da Davide Maggio, volti noti vengono esclusi dai ruoli previsti. Ecco tutti i dettagli.

Leggi anche: “Il ridicolo è categoria metafisica”. Caterina Balivo, stroncatura eccellente per “La Volta Buona”

“I Fatti Vostri”, Conticini out, arriva Montrucchio

Una sostituzione di peso riguarda I Fatti Vostri, storico appuntamento di Rai 2 nella fascia del mezzogiorno. Secondo le anticipazioni, Paolo Conticini non sarà più della partita. Al suo posto, è stato scelto Flavio Montrucchio, che passa così ufficialmente a Rai 2 dopo l’esperienza su Rai 1. Al fianco di Anna Falchi, Montrucchio prenderà le redini di un format molto seguito dal pubblico, lasciando vacante il posto che avrebbe dovuto occupare a Linea Verde Italia. Un cambio di strategia in corsa che mostra quanto la Rai stia cercando di ristrutturare completamente la propria offerta diurna di rete per renderla più competitiva.

“Linea Verde Italia”, Tinto torna accanto a Monica Caradonna

Con Montrucchio promosso a Rai 2, la conduzione di Linea Verde Italia subisce un’ulteriore modifica. A raccogliere il testimone sarà Tinto, già noto al pubblico per Camper in Viaggio e Pizza Doc, dove ha condiviso l’esperienza con Monica Caradonna, confermata alla guida del programma.

I due torneranno insieme dal sabato 12:30 alle 13:30, per raccontare le eccellenze italiane e la sostenibilità attraverso i territori del nostro Paese. Una coppia rodata che promette continuità e uno stile narrativo autentico, perfettamente in linea con la tradizione di Linea Verde. L’obiettivo è rinforzare il legame con il pubblico del weekend, puntando su volti rassicuranti e competenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva