“Il ridicolo è categoria metafisica”. Caterina Balivo, stroncatura eccellente per “La Volta Buona”

Personaggi Tv. Un confronto televisivo che ha lasciato l’amaro in bocca e ha riacceso il dibattito sul rispetto in tv. Nella puntata del 17 giugno de “La Volta Buona” su Rai 1, Caterina Balivo ha incalzato Maria Giovanna Elmi su un tema delicatissimo: l’annullamento del matrimonio. Il tono e la modalità dell’intervista hanno scatenato la riflessione di Aldo Grasso, che dalle colonne del Corriere si interroga sul senso della televisione contemporanea e sulla sua deriva verso lo sgarbo sistematico.

Il momento incriminato: la domanda sulla Sacra Rota

Nella puntata del 17 giugno, dedicata al tema “amore e infedeltà”, Caterina Balivo ha rivolto a Maria Giovanna Elmi, storica “fatina bionda” della Rai, una domanda tanto personale quanto sgradita: «L’annullamento della Sacra Rota… cosa ti era successo?». Elmi, visibilmente infastidita, ha replicato con educazione: «Ma sono cose molto personali, no?». La conduttrice, tuttavia, non si è fermata, giustificando la sua insistenza con il copione: «Mi dicono che ti avevano chiamata anche per questo».

Una risposta secca da parte dell’ospite non si è fatta attendere: «A me veramente mi hanno chiamato per parlare di Miami…». La replica della Balivo, ancora più sorprendente: «A noi Miami non c’importa nulla». Lo scambio ha lasciato il pubblico spiazzato e ha posto interrogativi profondi sull’attuale modo di fare televisione.

“Lasciata da Cecchi Gori per Rita Rusic”. Maria Giovanna Elmi a #LVB pic.twitter.com/iPElKYcaoP — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 17, 2025

Aldo Grasso: “Si può essere così sgarbati in tv?”

La scena non è passata inosservata. Il critico televisivo Aldo Grasso, in un articolo pubblicato su Corriere.it, ha preso posizione, partendo da una segnalazione di una lettrice. «Si può essere così sgarbati nei confronti di una figura storica della Rai?», si chiede Grasso. Un quesito che mette a nudo il cambio di paradigma televisivo, dove l’intrattenimento sembra sempre più orientato a scavare nella privacy, anche quando l’ospite mostra esplicitamente il desiderio opposto.

L’insistenza di Caterina Balivo, più che giornalistica, è sembrata rispondere a un’esigenza di copione e spettacolo, sacrificando il rispetto verso l’intervistata e il suo passato. E a nulla è servito lo sguardo rammaricato della conduttrice: la frittata era ormai fatta.

