“Affari Tuoi”, partita disastrosa di Giorgia ma De Martino si commuove per altro…

News tv. Non sempre le partite a “Affari Tuoi” vanno come si spera. A volte la fortuna sembra girare le spalle proprio nel momento decisivo, trasformando l’entusiasmo in una corsa a ostacoli emotiva. Così è stato per Giorgia, giovane mamma e studentessa, che si è presentata nel noto programma condotto da Stefano De Martino, portando con sé una storia di rinascita personale e una voglia di mettersi in gioco che ha colpito il pubblico. Accompagnata dal compagno Matteo, con cui condivide una vita costruita giorno dopo giorno a Utri, in provincia di Sassari, Giorgia ha vissuto una partita piena di emozioni forti e colpi di scena.

La sfida di Giorgia a “Affari Tuoi”

Vestita di bianco, con un sorriso che tradiva una tensione crescente, Giorgia ha aperto la sua partita scegliendo il pacco numero 6. Accanto a lei, il compagno Matteo, scaffalista, conosciuto ai tempi in cui lei lavorava come barista e lui come cuoco. Un amore nato all’improvviso e consolidato dal piccolo Filippo, il loro bambino.

Sin dalle prime mosse, la sorte sembrava giocare a sfavore: persi subito i 75.000 euro e poi, poco dopo, ben 200.000 euro con il pacco 3 della Liguria. Nonostante i colpi duri, Giorgia non ha mai perso il sorriso né la determinazione, rifiutando le prime offerte del “Dottore” e puntando tutto su ciò che le stava più a cuore: la sua partita e il suo pacco.

Una partita piena di emozioni e speranze

Durante i momenti più intensi del gioco, Giorgia ha condiviso con il pubblico anche un pezzo importante della sua vita. “Ho sofferto di depressione ma da quando è arrivato Filippo… lui mi ha ridato la vita”, ha raccontato con voce rotta dall’emozione. Parole che hanno commosso anche De Martino, testimone di un percorso umano ben oltre le regole del gioco. Purtroppo però la sorte non ha fatto sconti.

