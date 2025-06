News tv. “Un infame”. “L’Isola dei Famosi”, Jey Lillo una furia contro il naufrago – Alla fine della puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi, come di consueto, Veronica Gentili ha dato il via alle attesissime nomination. Il verdetto ha portato al televoto tre naufraghi: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti (nominata direttamente dal leader della settimana Omar Fantini) e Jey Lillo, che non ha affatto preso bene la sorpresa.

Nel daytime successivo alla puntata, il pubblico ha assistito a uno scontro tra Jey e Mario Adinolfi, reo, secondo il giovane naufrago, di aver infranto una promessa. “Tu mi hai guardato negli occhi dicendomi che non mi avresti nominato… Parola di re dicevi… Un infame…” Una frase secca, accusa pesante, che segna la rottura definitiva di un’alleanza che sembrava consolidata. La delusione di Jey Lillo è emersa ancora più chiaramente nel suo sfogo in confessionale. Il concorrente ha sottolineato che, sebbene sapesse che prima o poi la nomination sarebbe arrivata, non si sarebbe mai aspettato che venisse proprio da Mario Adinolfi.

“L’Isola dei Famosi”, Jey Lillo deluso: cos’è successo

Jey Lillo ha confessato: “La mia prima nomination… Sapevo che sarebbe arrivato il momento, però non me l’aspettavo da Mario…”. Il concorrente ha poi insistito sul concetto tanto sbandierato da Adinolfi nel corso dell’edizione, ovvero il fatto che la sua parola sarebbe quella di un re, quindi inviolabile. “Lui lo dice sempre… Quindi che vuol dire questo suo gesto?”, ha osservato il naufragato. A rendere ancora più amara la pillola per Jey Lillo è la sensazione di essere stato ingannato da chi riteneva un alleato leale. “Io sapevo che in certi regni i re sono degli infami, però pensavo che lui fosse un altro tipo di re…”. Un colpo basso, secondo lui, che mette in discussione tutte le dinamiche all’interno del gruppo. Ora il giovane potrebbe anche rischiare l’eliminazione, e le tensioni accumulate potrebbero pesare sul televoto.

