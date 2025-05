Mediaset sorprende con “Doppio Gioco”: Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato

Colpo di scena nel palinsesto Mediaset: proprio quando la programmazione sembrava avviarsi verso la consueta estate di repliche, arriva una nuova fiction tutta da scoprire. Si tratta di “Doppio Gioco”, che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora, una coppia che il pubblico ricorda con affetto dai tempi de I Cesaroni. Una scelta che sorprende, visto che tutto faceva pensare che Maria Corleone 2 sarebbe stato l’ultimo titolo della stagione. Invece Canale 5 gioca d’anticipo e regala un’anteprima di quella che potrebbe diventare la serie rivelazione dell’anno.

La trama tra poker, mistero e Servizi Segreti

Annunciata sui canali ufficiali Mediaset, Doppio Gioco è stata accompagnata dal primo promo con la classica dicitura “prossimamente”. Tuttavia, è molto probabile che la messa in onda parta subito dopo la conclusione di Maria Corleone 2. La protagonista è Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, una donna con un passato tormentato: ha perso i genitori, è caduta nella dipendenza dal gioco, in particolare dal poker, e si ritrova a fare i conti con la giustizia. Ma quando tutto sembra perduto, i Servizi Segreti le propongono un accordo: lavorare sotto copertura per dare la caccia a un pericoloso latitante, in cambio di uno sconto di pena. Il ricercato ha il volto di Max Tortora, e nulla sarà come sembra.

