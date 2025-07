Barry, torna la dark comedy pluripremiata: da domani su Sky e Now la terza stagione

Serie Tv, debutta domenica 13 luglio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now la terza stagione di “Barry”, la dark comedy targata HBO con protagonista Bill Hader, premiata con più Emmy Awards. La nuova stagione arriva in Italia a oltre un anno dal finale della seconda e precede l’arrivo della quarta e ultima stagione, prevista dal 27 luglio 2025 sempre su Sky e Now.

Un killer alla ricerca di redenzione

La serie segue Barry Berkman, un ex marine divenuto sicario, che durante un incarico a Los Angeles scopre la passione per la recitazione. La terza stagione riprende subito dopo la sparatoria nel monastero, con Barry determinato a trovare un nuovo lavoro e a recuperare il rapporto con Gene Cousineau (Henry Winkler), ancora sotto shock per la perdita della compagna e per la rivelazione della verità su Fuches.

Trame intrecciate e dilemmi morali

Nel frattempo, Sally (Sarah Goldberg) è alle prese con il debutto della sua prima serie televisiva, mentre NoHo Hank (Anthony Carrigan), sopravvissuto a numerosi colpi di scena nelle stagioni precedenti, tenta di rimettere in piedi la sua attività criminale, affrontando nuovi ostacoli e minacce. La terza stagione si annuncia ancora più cupa e intensa, con un mix di umorismo nero, violenza e introspezione psicologica.

Un cast di altissimo livello

Nel cast ritroviamo:

Bill Hader (Barry)

(Barry) Henry Winkler (Gene Cousineau)

(Gene Cousineau) Stephen Root (Monroe Fuches)

(Monroe Fuches) Sarah Goldberg (Sally Reed)

(Sally Reed) Anthony Carrigan (NoHo Hank)

(NoHo Hank) Sarah Burns (Detective Mae Dunn)

Tra le guest star della stagione: D’Arcy Carden, Michael Irby, Jessy Hodges, Elizabeth Perkins, Robert Wisdom, James Hiroyuki Liao, Miguel Sandoval, Fred Melamed e Laura San Giacomo.

Dietro le quinte: tra regia e scrittura

La serie è creata, scritta e diretta da Bill Hader e Alec Berg, che figurano anche tra i produttori esecutivi insieme a Aida Rodgers e Liz Sarnoff. La produzione è firmata da Julie Camino. Tra gli sceneggiatori della stagione figurano Emma Barrie, Jason Kim, Emily Heller, Duffy Boudreau e Liz Sarnoff.

Con la sua capacità di alternare dramma e ironia, “Barry” continua a essere una delle serie più originali e apprezzate del panorama televisivo contemporaneo. L’appuntamento con la terza stagione è su Sky e Now, a partire da domenica 13 luglio 2025.