“Il Mostro”: la serie Netflix sul caso di Firenze arriva il 22 ottobre (Teaser)

Serie tv, Netflix ha annunciato l’arrivo di “Il Mostro”, una nuova serie tv in 4 episodi che ripercorre uno dei più noti e controversi casi di cronaca nera italiani: quello del Mostro di Firenze. La serie debutterà il 22 ottobre 2025, in occasione del decimo anniversario dell’arrivo della piattaforma in Italia.

Una produzione firmata Stefano Sollima

Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, la serie è diretta dallo stesso Sollima ed è prodotta da The Apartment (gruppo Fremantle) e AlterEgo, con la produzione esecutiva di Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini.

Il cast comprende Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

Otto duplici omicidi, una lunga indagine

Tra il 1968 e il 1985, in Toscana, si verificarono otto duplici omicidi con uno schema ricorrente: vittime giovani, luoghi appartati e sempre la stessa arma, una beretta calibro 22.

Il caso del Mostro di Firenze ha dato origine a una delle più lunghe e complesse indagini giudiziarie italiane, tuttora oggetto di interesse investigativo e mediatico.

La serie ripercorre questa storia attraverso una narrazione basata su atti giudiziari e procedimenti reali, esplorando i diversi volti dei “possibili mostri” individuati nel corso degli anni dalle autorità.

Il mostro può essere chiunque

“Il Mostro” sceglie di raccontare i sospettati non solo come oggetto dell’indagine, ma anche dal loro punto di vista. La serie esplora l’ambiguità e le contraddizioni di un caso in cui la figura del colpevole è sempre sfuggente.

Come si legge nella sinossi ufficiale: “Il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”.

Data di uscita e distribuzione

La serie sarà disponibile solo su Netflix dal 22 ottobre 2025. La data coincide con il decennale della presenza di Netflix in Italia, confermando l’interesse della piattaforma per storie locali dal forte impatto internazionale.