Serie tv. “Noi del Rione Sanità”, tutte le curiosità sulla nuova fiction con Carmine Recano dopo “Mare Fuori” – Un tempo, attraversare quei vicoli stretti poteva sembrare una sfida. Il Rione Sanità, nel cuore pulsante di Napoli, era il simbolo di ciò che sembrava irrimediabilmente perduto: degrado, abbandono, illegalità. Un quartiere evitato anche dai napoletani, che lo guardavano con rassegnazione, come una ferita difficile da rimarginare. Eppure, proprio lì dove sembrava impossibile anche solo immaginare un futuro, qualcuno ha acceso una luce.

“Noi del Rione Sanità”, cosa sappiamo della nuova fiction con Carmine Recano

Non un politico, non un imprenditore, ma un prete di frontiera. Si chiama Don Antonio Loffredo e, nel 2006, ha dato vita a un progetto rivoluzionario: restituire dignità, lavoro, bellezza e speranza a un’intera comunità. Una visione che oggi diventa serie tv, portando sul piccolo schermo una storia vera e potente, quella di un miracolo sociale che è riuscito a cambiare le cose davvero.

Arriva in Rai “Noi del Rione Sanità”

Tra le novità più attese della prossima stagione Rai c’è “Noi del Rione Sanità”, nuova serie in sei episodi diretta da Luca Miniero, presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Mad Entertainment, la serie è liberamente ispirata all’omonimo libro di Don Antonio Loffredo. Al centro del racconto, un prete visionario che con coraggio e determinazione ha trasformato un territorio dimenticato in un laboratorio di rinascita sociale e culturale. A interpretare questo straordinario protagonista, ribattezzato nella fiction Don Giuseppe Santoro, è Carmine Recano, già amato dal pubblico per il suo ruolo in Mare Fuori. Un volto intenso, credibile, capace di restituire al personaggio quella forza gentile che ha fatto di Don Antonio un punto di riferimento per tanti giovani.

